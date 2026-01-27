Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Chiediamo la presenza del ministro degli Esteri e sopratutto degli Interni sulla presenza delle squadracce dell'Ice alle Olimpiadi Milano-Cortina". Lo dice Nicola Fratoianni in aula alla Camera indossando, insieme ai deputati di Avs, la spilletta 'Ice Out'.
Milano-Cortina: Fratoianni e deputati Avs in aula Camera con spilletta 'Ice Out'
27 gennaio, 2026 • 15:34
