

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Ieri sera è andata in scena l’ennesima vergognosa puntata di TeleMeloni: hanno censurato Ghali due volte. Prima della serata inaugurale delle Olimpiadi, decidendo preventivamente cosa avrebbe detto e cosa 'non' avrebbe potuto dire. E l’hanno oscurato durante la serata, senza degnarlo di un primo piano nei tre minuti di performance e senza neppure che il direttore di RaiSport, il melonianissimo Paolo Petrecca, ne citasse il nome". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

"Avranno avuto paura del messaggio di Gianni Rodari contro la guerra che Ghali ha recitato davanti al mondo? Quel che è certo - prosegue il leader di SI - è che non si smentiscono mai: fanno finta di battersi per la libertà di pensiero e di parola, in realtà concepiscono solo la libertà di ascoltare ciò che conviene a loro. Vergogna".

"Per non parlare poi - aggiunge Fratoianni - delle gaffe, delle imprecisioni, dell’impreparazione nel corso della telecronaca. Credo che mai nella storia della Rai gli italiani abbiano assistito ad una scena simile. Un’offesa e un’umiliazione per le migliaia di giornalisti, tecnici, dipendenti del servizio pubblico, che non si meritano certo una simile situazione da coloro che stanno occupando in modo arrogante la Rai".

