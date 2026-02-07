Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Complimenti a Francesca Lollobrogida che, nel giorno del suo compleanno, regala all’Italia la prima medaglia d’oro dei Giochi, con nuovo record olimpico. Congratulazioni e ancora in bocca al lupo a tutti gli Azzurri!". Lo scrive il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sui social.
Milano-Cortina: Fontana, 'complimenti Lollobrigida, prima medaglia d'oro per Italia'
7 febbraio, 2026 • 18:13
