Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Altri due ori per l’Italia ai Giochi di Milano-Cortina. Complimenti a Federica Brignone e Lisa Vittozzi. Bravissime!". Lo scrive sui social il presidente della Camera Lorenzo Fontana.
Milano-Cortina: Fontana, 'altri due ori, bravissime Brignone e Vittozzi'
15 febbraio, 2026 • 16:13
