Roma, 4 dic. (Adnkronos) - La lanterna contenente la Fiamma olimpica per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina è arrivata al Quirinale, dove alla Vetrata affacciata sul cortile d'onore verrà consegnata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Milano-Cortina: Fiamma olimpica arrivata al Quirinale
4 dicembre, 2025 • 17:23
