

Vicenza, 20 gen. - (Adnkronos) - Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 continua oggi con la sua quarantaquattresima giornata. La tappa parte da Nogara toccando poi Legnago, Rovigo, Monselice, Este e si conclude a Vicenza, dove dalle 17 si terrà la City Celebration in Piazza dei Signori – Piazza delle Biade un evento aperto al pubblico che accoglierà l’arrivo della Fiamma con musica, intrattenimento e attività dedicate all’intera comunità. Coca-Cola, si legge in una ota, è orgogliosa di accompagnare la Fiamma Olimpica in Veneto, una regione in cui è presente con lo stabilimento Coca-Cola HBC Italia di Nogara (VR). Un legame profondo con il territorio che si traduce in un impatto economico e occupazionale concreto: nel 2024 Coca-Cola ha attivato complessivamente 3.269 posti di lavoro, di cui 429 dipendenti diretti.

Il sito di Nogara svolge, inoltre, un ruolo chiave in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: lo stabilimento veneto fungerà da hub produttivo per il rifornimento di bevande destinato ai villaggi olimpici, alle aree atleti e agli spazi per il pubblico. E oggi la Fiamma Olimpica illuminerà lo stabilimento alla presenza dei dipendenti: un’immagine di unità e condivisione che intreccia la storia del brand, lo spirito olimpico e le comunità in cui l’azienda opera. In qualità di Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, Coca-Cola continua a portare nelle città italiane un programma ricco di contenuti che unisce sport, musica e condivisione, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici in un’esperienza collettiva.

“Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è un percorso che parla di connessione reale: unisce storie, territori e persone, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici in un’esperienza che appartiene a tutti. Uno straordinario viaggio per far vivere all’intero Paese i valori Olimpici, - ha dichiarato Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola - Anche grazie agli appuntamenti che animeranno l’Italia in queste settimane, e ai tedofori che abbiamo contribuito a scegliere, vogliamo renderlo un momento di partecipazione attiva, vicino alle persone, alle città e alle loro comunità. Dal 1928 al fianco del Movimento Olimpico, Coca-Cola continua a credere nel potere dello sport come linguaggio universale capace di avvicinare le comunità e ispirare le nuove generazioni. Vogliamo che ogni tappa sia un’occasione per celebrare l’Italia nella sua autenticità, portando energia, positività e un senso collettivo di appartenenza”.

Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs & Sustainability Director Coca Cola HBC Italia, afferma ha detto che "Siamo orgogliosi di accompagnare la Fiamma Olimpica in Veneto, una regione che per noi ha un significato speciale. A Nogara, in provincia di Verona, sorge infatti uno stabilimento che dal 1975 rappresenta un’eccellenza per tutta Coca-Cola: è il luogo dove è nata la prima lattina di Coca-Cola prodotta in Italia e che oggi è un polo all’avanguardia per tecnologia e sostenibilità e fonte di benessere per il territorio. Nel 2024 abbiamo generato un impatto di circa 117 milioni di euro e attivato oltre 3.000 posti di lavoro, confermando il ruolo di Coca-Cola come motore sociale ed economico. In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Nogara sarà il cuore produttivo per rifornire i Villaggi Olimpici". Flavio Massimo Pasini, Sindaco di Nogara, ha dichiarato: "È un momento di profondo orgoglio e grande emozione accogliere il passaggio della Fiamma Olimpica a Nogara. Questo evento non è solo un omaggio allo spirito sportivo: è un forte momento di condivisione per tutta la comunità e rappresenta una vetrina internazionale straordinaria per il nostro territorio. Ringrazio Coca-Cola HBC Italia per essere parte di questa sinergia: vedere un’eccellenza produttiva così radicata a Nogara farsi protagonista di un evento di portata globale dà lustro all'intera comunità veronese. È un passaggio storico che resterà impresso nella memoria della nostra provincia".

Anche per questa tappa Coca-Cola ha selezionato dei tedofori capaci di portare al Viaggio i valori di impatto sociale, energia e passione. Protagonista della giornata: Susi Vezzaro che si è candidata come tedofora ed è stata selezionata da Coca Cola per la sua capacità di incarnare lo spirito olimpico, grazie a una passione per lo sport che la accompagna da sempre. Ha partecipato come volontaria alle Olimpiadi di Torino 2006, un’esperienza che le ha permesso di vivere momenti di condivisione, collaborazione e spirito di squadra in un contesto internazionale. Fa parte della Federazione Italiana Escursionismo, dove coordina per il Veneto un circuito invernale di gare amatoriali di sci che coinvolge partecipanti dai bambini di 6 anni fino agli over 80, promuovendo valori di condivisione, uguaglianza e partecipazione. Il Truck Coca-Cola è tra gli elementi più iconici del Viaggio della Fiamma Olimpica: un’esperienza itinerante di luce, suono e movimento che accompagnerà i tedofori lungo il percorso, accendendo l’entusiasmo del pubblico e trasformando ogni tappa in un momento di festa condivisa. Ispirato al design delle auto italiane vintage, unisce stile, eleganza e artigianalità. Schermi Led dinamici, installazioni luminose e un sistema audio di grande impatto trasformeranno ogni arrivo della Fiamma in una celebrazione collettiva, animata da oltre 80 persone tra Brand Ambassador, DJ e MC.

Il Coca-Cola Village - apertura al pubblico dalle ore 17.00 alle ore 19.30 in Piazza dei Signori – Pizza delle Biade con l’arrivo dell’ultimo tedoforo della giornata - è l’epicentro dinamico del racconto: uno spazio aperto e inclusivo, dove musica e cibo convergeranno per dare vita a una celebrazione coinvolgente. Ogni sera, in ogni città, prenderà forma un vero spettacolo creato per celebrare l’arrivo della Fiamma. Durante il Viaggio e all’interno del Village, saranno distribuite mini-lattine in alluminio di Coca-Cola Original e Coca-Cola Zero Zuccheri. La raccolta sarà gestita in collaborazione con CiAl – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, grazie a un mezzo dedicato nel convoglio e presidi specifici nelle città ospitanti. Proseguirà anche la collaborazione con Banco Alimentare: durante le City Celebration sarà possibile gustare pizza accompagnata da Coca-Cola e sostenere le attività dell’organizzazione con una donazione. Parte delle donazioni raccolte nei Villaggi Coca-Cola durante il Viaggio verrà destinata alla raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari durante i Giochi Olimpici e Paralimpici. Inoltre, all’interno del Villaggio Coca-Cola i visitatori potranno vivere un’esperienza davvero speciale: realizzare e portare a casa, gratuitamente, una lattina di Coca-Cola personalizzata con il proprio volto, il proprio nome, la data e la città della tappa.

