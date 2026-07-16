Milano, 16 lug. (Adnkronos) - La Corte Costituzionale ha dichiarato "inammissibili le questioni di legittimità costituzionale" sollevate dalla Procura di Milano dell’inchiesta sulla Fondazione Milano-Cortina, organizzatrice delle ultime Olimpiadi invernali, ravvisando che da parte dei pm milanesi la censura del decreto legge del governo Meloni del 2024 si fondasse "su un’erronea ricostruzione del quadro normativo".
Milano-Cortina: Consulta boccia pm, questione inammissibile su Fondazione
16 luglio, 2026 • 12:23
Milano, 16 lug. (Adnkronos) - La Corte Costituzionale ha dichiarato "inammissibili le questioni di legittimità costituzionale" sollevate dalla Procura di Milano dell’inchiesta sulla Fondazione Milano-Cortina, organizzatrice delle ultime Olimpiadi invernali, ravvisando che da parte dei pm milanesi la censura del decreto legge del governo Meloni del 2024 si fondasse "su un’erronea ricostruzione del quadro normativo".