Milano, 16 lug. (Adnkronos) - La Corte Costituzionale ha dichiarato "inammissibili le questioni di legittimità costituzionale" sollevate dalla Procura di Milano dell’inchiesta sulla Fondazione Milano-Cortina, organizzatrice delle ultime Olimpiadi invernali, ravvisando che da parte dei pm milanesi la censura del decreto legge del governo Meloni del 2024 si fondasse "su un’erronea ricostruzione del quadro normativo".