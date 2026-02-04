

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Lei ha mentito, continua a mentire al Parlamento. Che brutta figura ministro, la stessa che fece per il caso Almasri. Povera Italia". Lo ha detto in aula alla Camera Alfonso Colucci, M5s, dopo l'informativa del ministro dell'Interno sull'Ice a Milano-Cortina.

"Accogliendo Ice in Italia legittimate un modello di ordine pubblico basato sulla brutale violenza, legittimate le squadracce di Trump agli occhi del mondo. Fino a che punto arriva il vostro servilismo verso Trump? Questo si chiama sovranismo d'accatto", ha detto tra l'altro Colucci.



