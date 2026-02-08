

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "I sabotaggi ferroviari e le azioni violente contro le Olimpiadi non sono contestazioni politiche. Sono il frutto di un atteggiamento anti-italiano e antidemocratico. Chi ama il proprio Paese non si comporta così, soprattutto mentre il mondo guarda all’Italia e alla capacità che ha dimostrato nell’organizzare queste Olimpiadi". Lo dichiara il ministro delle Riforme Istituzionali e della Semplificazione Normativa Elisabetta Casellati

"Quanto accaduto a Milano, Bologna e Pesaro non è dissenso: è un attacco allo Stato, alla sicurezza dei cittadini e alla legalità. Chi taglia cavi ferroviari, blocca infrastrutture e usa la violenza non manifesta: delinque e basta. Piena solidarietà alle Forze dell’ordine e a tutti coloro che hanno lavorato e stanno lavorando per la riuscita delle Olimpiadi. Sono loro il volto più autentico dell’Italia”.

