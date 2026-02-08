Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Gli atti di sabotaggio e le violenze urbane contro le Olimpiadi invernali sono demenziali oltre che criminali. Gli autori vanno assicurati alla giustizia rapidamente". Così Carlo Calenda di Azione.
Milano-Cortina: Calenda, 'violenze demenziali oltre che criminali'
8 febbraio, 2026 • 13:03
