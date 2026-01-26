Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "L’Ice non deve mettere piede in Italia. Si tratta di una milizia impreparata violenta e fuori controllo. I servizi di sicurezza tradizionali americani hanno sempre protetto molto bene le personalità politiche Usa in visita". Lo scrive Carlo Calenda sui social.
Milano-Cortina: Calenda, 'Ice non deve mettere piede in Italia'
26 gennaio, 2026 • 13:53
