

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto la presenza del ministro Piantedosi in aula alla Camera sulla presenza di agenti Ice in occasione dei Giochi Milano-Cortina, con un riscontro in tempi rapidi visto che la cerimonia è fissata al 6 febbraio". Lo ha detto la capogruppo della Camera Chiara Braga al termine della Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.



