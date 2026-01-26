

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - “Il presidente della Lombardia Fontana, con molta tranquillità, ha ammesso che forze dell’Ice saranno presenti in Italia durante le Olimpiadi invernali per fare la guardia a Vance e Rubio". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"L’IceE è quella milizia al centro di gravi contestazioni, negli Usa e nel mondo, sul piano dei diritti e dell’uso della forza: è di due giorni fa l’assassinio di un infermiere che stava soccorrendo due donne e, notizia non indifferente per il nostro Paese, ieri agenti di questa milizia hanno minacciato giornalisti italiani della Rai che stavano facendo un servizio sui tragici fatti di Minneapolis. Alla luce di tutto questo la conferma della prossima presenza di agenti dell’Ice in Italia non può che inquietare. Per questo è necessario che il governo, che continua nel suo assordante silenzio, chiarisca una vicenda dai contorni pochi chiari e che non può essere liquidata con una rapida battuta del presidente della Lombardia”.

