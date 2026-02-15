

Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Le Olimpiadi e lo sport in genere sono degli atleti e i favolosi successi vanno ascritti esclusivamente al loro impegno e capacità che li rende campioni. Ma dietro agli atleti ed ai loro allenatori c’è una organizzazione d’eccellenza che in Italia è rappresentata dalle Federazioni e dalle società sportive ad esse affiliate". Lo dice Paolo Barelli, presidente della Federnuoto e dei deputati di Forza Italia.

"Per questo, oltre ai complimenti rivolti agli straordinari atleti, dobbiamo plaudire ed inchinarci alla Federazione Italiana Sport Invernali del presidente Flavio Roda e alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio del presidente Andrea Gios che rappresentano due eccellenze invidiate nel mondo e ambasciatrici del nostro made in Italy”, aggiunge.



