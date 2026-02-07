

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Cavi tranciati, cabine elettrice incendiate e una bomba rudimentale ritrovata presso uno scambio sulla linea Bologna - Padova. Traffico paralizzato per ore. Questo il preoccupante bilancio di una giornata di ordinaria follia sulle ferrovie italiane in occasione dell'apertura dei giochi olimpici Milano-Cortina. Per fortuna non ci sono stati incidenti con conseguenze fatali, ma il rischio è chiaro a tutti". Lo dichiara il senatore Alberto Balboni, responsabile del Dipartimento Legalità e Sicurezza di Fratelli d’Italia.

"Nella speranza che anche le manifestazioni oggi in programma non si trasformino nel pretesto per aggredire le Forze dell'Ordine e mettere a ferro e fuoco interi quartieri come successo sabato scorso a Torino. Siamo di fronte ad un salto di qualità nella strategia eversiva di movimenti antagonisti, anarco insurrezionalisti, frange violente, No Pal, No Tav , centri sociali fuori controllo, che si sono saldati tra loro sotto una evidente strategia diretta probabilmente da vecchi arnesi dell'Autonomia e dell'estrema sinistra ancora in circolazione".

"È giunto il momento per tutte le forze democratiche che si riconoscono nei valori della Costituzione repubblicana, di fare fronte comune contro il pericolo eversivo che sta avanzando con impressionante capacità organizzativa. Non è più il momento di pericolosi distinguo e ipocriti giustificazionismi. Da una parte c'è la legalità e la difesa dell'ordine democratico, dall'altra il nuovo squadrismo che vuol distruggere lo Stato liberale e si avvantaggia di una zona grigia che deve essere prosciugata attraverso il. fronte comune delle Forze politiche, senza distinzione tra maggioranza e opposizione. D'ora in poi non ci sono più alibi, chi giustifica è complice”.

