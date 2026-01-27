

Roma, 27 gen. (Adnkronos/Afp) - Agenti della polizia americana dell'immigrazione (Ice) saranno in Italia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Ma "non si occuperanno di ordine pubblico" ha chiarito il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Ai Giochi olimpici, il servizio di sicurezza interna dell'Ice sosterrà il Servizio di sicurezza diplomatico del dipartimento di Stato americano - precisa il portavoce - e il Paese ospite al fine di valutare e attenuare i rischi legati alle organizzazioni criminali transnazionali", ha affermato un portavoce dell'Ice all'Afp, confermando quanto già precisato ieri sera da fonti dell'ambasciata americana a Roma.



L'Ice in Italia per le Olimpiadi di Milano-Cortina? "Ci sarà una collaborazione. Quando ci sono questi eventi servono persone che conoscono le differenti realtà e possono aiutare, ma non è che noi cediamo l'ordine pubblico: la sicurezza la garantiamo noi, l'ordine pubblico lo garantiscono la polizia, i carabinieri e la Guardia di finanza. Così il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani aggiungendo: "Non è che vengono gli americani a fare chissà che cosa: se vengono, vengono come quando io vado negli Stati Uniti con la mia scorta italiana e poi si aggiunge quella americana".

"Non vengono a fare ordine pubblico o controlli. Staranno in una sala operativa insieme a francesi, tedeschi, spagnoli e svizzeri per collaborare e prevenire. Esiste l'Interpol, esiste la collaborazione internazionale tra le forze di polizia", ha puntualizzato il titolare della Farnesina.

"Non è che arrivano le SS - ha detto ancora - Non arrivano con i mitra e la faccia coperta. Arrivano dei funzionari... Non cadiamo neanche nelle cose che sembrano essere solo propaganda. La sicurezza dei Giochi olimpici è responsabilità dell'Italia". C'è "una strumentalizzazione politica. Non arrivano persone armate in strada, non hanno alcun potere decisionale: collaborano". Oggi ci sarà un incontro del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi con l'ambasciatore americano "proprio per chiarire questo", ha comunicato il titolare della Farnesina.

Ieri fonti dell'Ambasciata Usa a Roma avevano affermato che, come in precedenti eventi olimpici, diverse agenzie federali supportano il Servizio di Sicurezza Diplomatica, tra cui Homeland Security Investigations, la componente investigativa dell’Ice.



"Ice in quanto tale non opererà mai sul territorio italiano", aveva chiarito nei giorni scorsi Piantedosi. "È una polemica sul nulla, perché in questo momento gli americani non hanno comunicato elenchi di presenze che saranno qui in Italia al seguito delle delegazioni. Ma preciso: qualsiasi sarà la comunicazione, Ice in quanto tale non opererà mai sul territorio italiano”, ha aggiunto il ministro precisando: "L'ordine e la sicurezza pubblica sul territorio italiano li garantisce lo Stato Italiano”.

