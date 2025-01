Milano, 15 gen. (Adnkronos) - Ore di filmati sono, da giorni, al vaglio della polizia di Milano che, coordinata dalla procura, sta cercando di dare un volto alle vittime, almeno otto, e agli aggressori di Capodanno in piazza Duomo. Sono tre in particolare le telecamere che puntano sull'angolo tra la piazza e la galleria Vittorio Emanuele II, ma gli agenti sono a caccia anche di immagini amatoriali che per ora mancano nel fascicolo che, a oggi, conta tre denunce a firma di una studentessa belga, di una ventenne di Reggio Emilia e di un'avvocata milanese. Donne vittime della cosiddetta taharrush gamea: un'aggressione sessuale di gruppo messa in atto da una quarantina di giovani stranieri che creando un corridoio umano riescono a 'intrappolare' la vittima, isolarla dagli altri e molestarla con la complicità del gruppo.