Roma, 29 lug. (Adnkronos) - Il caso di Matteo Ricci e l'inchiesta di Milano sono "completamente diversi. Non si tratta di andare sull'onestà, sulla disonestà del singolo. Il problema è che Sala è la testa e il garante di un sistema dove si sono concentrati i grandi interessi immobiliari. Hanno attirato i fondi di investimento, quelli immobiliari, che hanno fatto una grandissima speculazione. Hanno favorito alcuni costruttori che si sono arricchiti enormemente... Il risultato è stato il far west edilizio, con grande danno per l'intera collettività". Lo dice Giuseppe Conte a Piazza Asiago, trasmesso sul sito de La Stampa.