Milano, 23 lug. (Adnkronos) - "Ho risposto a tutte le domande, mi è stata data la possibilità di spiegare. Tutto quello che potevo dire l'ho detto". Lo afferma l''imprenditore immobiliare e fondatore di Coima Manfredi Catella che, per circa due ore, ha risposto alle domande che gli sono state poste dal giudice per le indagini preliminari di Milano Mattia Fiorentini che deve decidere sulla richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla procura nell'inchiesta sull'urbanistica che lo vede indagato per corruzione. Decisione che potrebbe arrivare già la prossima settimana.