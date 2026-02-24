

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Anche oggi il presidente La Russa dispensa perle di saggezza. E tanto per tenere bassi i toni, cita Almirante e la pena di morte. Il fatto che lo faccia un’altissima carica dello Stato dà i brividi. Dimostra ancora una volta l’inadeguatezza di La Russa per un ruolo delicato che richiede equilibrio, senso della misura e moderazione". Lo afferma Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera.

