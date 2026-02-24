

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “Voglio ribadire la massima fiducia nelle forze di polizia. Ho sentito le parole di Pisani, siamo al fianco di chi quotidianamente garantisce la sicurezza. Ci saremmo aspettati delle scuse da chi ha costruito in quei giorni una polemica politica gravissima”. Così la capogruppo Pd Chiara Braga, ospite a Start su Sky TG24.

In merito al decreto sicurezza “quello che non va bene di questa norma è che è stata approvata tre settimane fa ma non è ancora stata pubblicata. Non prevede uno scudo penale ma una corsia preferenziale con l'iscrizione in un registro parallelo e se entro 30 giorni non maturano le condizioni si viene prosciolti”, ha proseguito Braga.

“Si rischia di creare uno spazio non di garanzia per i cittadini e gli agenti di polizia ma di creare uno spazio di impunità che non è garanzia per tutti. Al governo diciamo fermatevi, stralciate quella norma e parliamone in Parlamento. Noi e proposte le faremo ma a patto di avere un testo. Per ora c’è solo propaganda”, ha concluso.

