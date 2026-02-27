

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - “Profondo cordoglio per le vittime del grave incidente del tram a Milano. Un pensiero alle persone ferite e alle loro famiglie, a cui va la mia vicinanza in queste ore di dolore. Un ringraziamento alle forze dell’ordine e a chi è impegnato nelle operazioni di soccorso”. Così sui social Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde.

