Milano, 27 nov. (Adnkronos) - "L'inasprimento della misura cautelare mi suggerisce che nulla sembra essere stato ancora interiorizzato da Alireza come occasione di crescita personale e questo mi crea molto dispiacere". Lo dice l'avvocata Solange Marchignoli commentando l'arresto in carcere del suo ex compagno, Alireza Roodsari, finito in carcere per stalking.
Milano: avvocata picchiata, 'spiace che al mio ex serva il carcere per capire'
27 novembre, 2025 • 11:03
