Milano, 1 ago. (Adnkronos) - Gli arrestati dell'inchiesta milanese sull'urbanistica ricorrono al Tribunale del Riesame affinché i giudici possano rivalutare le esigenze cautelari su cui si è espresso il gip Mattia Fiorentini. L'ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, assistito dall'avvocato Giovanni Brambilla Pisoni, sarebbe pronto a valutare l'ipotesi, come l'immobiliarista Andrea Bezziccheri, l'unico per cui è scattato il carcere (gli altri sono ai domiciliari) assistito dal difensore Andrea Soliani.

Ha già presentato il ricorso Alessandro Scandurra ex componente della Commissione per il paesaggio rappresentato dagli avvocati Giacomo Lunghini e Luciano Paris. La mossa sarà intrapresa, salvo ripensamenti, anche da Manfredi Catella, ceo senza più deleghe di Coima. Non è escluso lo stesso percorso per l'ex presiedente della Commissione per il paesaggio Giuseppe Marinoni (difeso da Eugenio Bono) e Federico Pella, ex manager di J+S.