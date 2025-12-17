

Milano, 16 dic. (Adnkronos) - La Giunta esecutiva sezionale dell'Anm di Milano esprime "sconcerto e preoccupazione" per la pubblicazione di articoli di stampa "tendenti ad adombrare dubbi sul rispetto dei criteri di assegnazione dei procedimenti ai magistrati della Sezione gip del Tribunale di Milano e sul ruolo assunto dalla presidente di sezione nell'influenzare gli orientamenti espressi dai magistrati dell'Ufficio con le loro decisioni".

Nella nota si evidenzia come "si tratta di pesanti quanto infondate illazioni, sulle quali sono già intervenuti i dirigenti degli Uffici" la stessa presidente dell'Ufficio gip Ezia Maccora e il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia. "La Giunta osserva che è in atto una campagna volta ad utilizzare a scopo propagandistico le decisioni giudiziarie, con inaccettabili tentativi di gettare discredito sul funzionamento delle istituzioni che ogni giorno si occupano di salvaguardare i diritti di tutti".

