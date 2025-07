Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Noi siamo convinti che Sala abbia lavorato bene e che Milano sia cresciuta molto. E quando cresci molti, hai anche problemi da governare. Questa è una crisi di crescita, non di involuzione. Milano è diventata una città europea, che attrae capitali dall'estero. Ora pensare di buttare via il bambino con l'acqua sporca, mi pare un grave errore. C'è da capire cosa non funzionato e rilanciare. Da parte del Pd c'è piena fiducia e volontà di andare avanti insieme, va fatto un tagliando e andare avanti nei prossimi due anni nell'interesse della comunità milanese". Così Alessandro Alfieri, senatore Pd, a Start su Sky Tg24.

Quanto all'inchiesta il senatore dem osserva: "Inviterei a leggere le carte. Sento giudizi molto affrettati. Serve prudenza. Fossi il centrodestra starei molto attento, visto come sono finite certe inchieste che hanno cavalcato. Io ho piena fiducia in Sala. Il tema è più politico per il Pd e cioè che si debba rilanciare per affrontare le disuguaglianze in una città che è cresciuta moltissimo. Ma da lì a fare una caricatura della città di Milano, noi la rispediamo al mittente".