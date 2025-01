Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto insieme alle altre opposizioni che Meloni venga in aula sulla grave vicenda di Almasri. Ora pare che voglia mandare qualcun altro. Meloni è davvero una campionessa di nascondino. La smetta di nascondersi dietro ai ministri". Così Elly Schlein ai cronisti in Transatlantico sulla possibilità che sia il ministro Matteo Piantedosi a riferire in aula sul caso Almasri.