Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "No, non ci sono complotti delle toghe rosse, ma sicuramente sul tema immigrazione qualche giudice - ora, come negli anni passati - non ha mai nascosto le sue idee politiche: se un giudice porta in tribunale la sua idea che non coincide con le leggi approvate in Parlamento è un problema. Se non riusciamo a espellere gli immigrati irregolari e delinquenti che tutti gli altri Paesi europei possono espellere, il problema non è per Salvini o per Musk, il problema è per gli italiani. Questa mattina sono più di 140mila le persone in attesa di risposta e questo costa agli italiani circa 2 miliardi di euro all'anno". Lo ha detto il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini ai microfoni di '24 Mattino'.

Dunque, per il leader della Lega, "non ci sono complotti, ma che ci sia qualche giudice che applica anche nelle sue sentenze un suo pensiero di sinistra è evidente, non mi pare ci sia bisogno di Musk per dire che in Italia qualche giudice fa politica...".