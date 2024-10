Roma, 30 ott (Adnkronos) - "La vicenda dei centri per migranti in Albania davvero incredibile: serve solo per fare campagna elettorale a Giorgia Meloni in Italia”. Lo ha detto Matteo Renzi, nel corso di un’intervista televisiva a Euronews Albania.

“Il numero di migranti destinato ai centri in Albania è ridicolo, rispetto a quelli che arrivano in Italia. Avrà un costo per le casse dello Stato italiano di quasi 1 miliardo di euro. Gli italiani stanno buttando dalla finestra i soldi soltanto perché Giorgia Meloni vuole farsi uno spot elettorale. E l’espressione ‘spot elettorale’ l’ha usata il vostro premier Edi Rama: ‘Questo è uno spot che serve a Meloni per vincere le elezioni in Italia’, ha detto", ha spiegato il leader di Iv.

"E’ una vergogna che si utilizzino i soldi degli italiani non per dare lavoro ai giovani, non far fuggire gli italiani dal Sud o non tenere i poliziotti italiani nelle stazioni italiane ma per metterli in Albania, senza alcuna logica, a vigilare 800 migranti quando ce ne arrivano 160mila”, ha concluso Renzi.