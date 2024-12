Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Sicuramente è più facile credere a Babbo Natale che all’utilità dei centri albanesi. Ormai però la premier si è incaponita. Vuol farli funzionare a tutti i costi. E pensare che anche ove riuscisse a farli funzionare, non servirebbero a nulla". Lo scrive nella Enews Matteo Renzi.

"Ho illustrato una proposta semplice: trasformare questi centri in carcere per detenuti albanesi e ridurre il sovraffollamento delle prigioni in Italia, riportando a casa carabinieri e poliziotti. La stessa Meloni -aggiunge l'ex premier- intervenendo in Aula ha detto che la proposta è interessante ma lei non intende comunque realizzarla. Della serie: bella idea, ma faccio come voglio".