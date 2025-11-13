

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "La Meloni torna a dire che i centri in Albania funzioneranno. Stesso discorso di un anno fa. Nel frattempo centinaia di milioni di euro buttati via. Ci sono 500 carabinieri e poliziotti che stanno in Albania a giocare a burraco: riportiamoli in Patria, mettiamoli nelle stazioni e trasformiamo il centro in un carcere per detenuti albanesi. Ogni giorno in più di questo scaricabarile istituzionale è uno spreco di soldi pubblici immorale e ingiustificabile". Lo scrive Matteo Renzi sui social.

