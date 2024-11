Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Rama è stato furbissimo. Tutto è andato nelle lite con i magistrati che hanno fatto loro dovere e basta ma torniamo al fatto in sè: perchè questo investimento enorme non poteva essere fatto in Italia? Lo si è fatto solo per propaganda politica. Ma è costosissima". Così Romano Prodi a Piazza Pultia su La7. "Rama ha fregato Meloni, è lui che aiuta l'Italia e lo scontro con i magistrati serve a coprire queste spese folli".