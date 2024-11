Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Tornano gli operatori dall’Albania, i centri rimangono vuoti. La campagna elettorale è finita e non servono più. Se ne riparla alla prossima". Lo scrive su Instagram Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi Sinistra, dopo che sono circolate le notizie sul rientro in Italia degli operatori dell’ente gestore dei centri costruiti in Albania dal governo italiano e dopo la riduzione delle forze dell’ordine italiane in loco.

"Il governi Meloni – prosegue la parlamentare di Avs – ha agito scientemente per distrarre l’opinione pubblica dai problemi concreti della maggioranza delle persone. Ha fallito sapendo che avrebbe fallito con il solo obiettivo di creare uno scontro con la magistratura utile alla propaganda. Hanno speso una montagna di soldi e giocato coi diritti delle persone. Rimane - conclude Piccolotti - una pagina ignobile per la nostra Patria".