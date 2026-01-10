

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "I miracoli statistici continuano ad accadere con Fratelli d’Italia. Secondo il partito, a numeri del 2025 consolidati, il Governo avrebbe 'dimezzato gli sbarchi'. Peccato che nessuno dica rispetto a cosa. E soprattutto rispetto a quando. Guardiamo i dati ufficiali del Viminale, non gli slogan. Nel ⁠2023: 157.651; sbarchi; 2024: 66.617; 2025: 66.296. Traduzione semplice: il 'dimezzamento' avviene solo dopo aver toccato il record storico, avvenuto con loro al governo. Prima fai esplodere i numeri, poi li confronti con il disastro che hai creato tu stesso e ti autoproclami salvatore. E c’è di più: il 2025 non migliora il 2024, lo replica. Stesso livello, stessi flussi, nessuna inversione strutturale. Altro che svolta, altro che successo. Questa non è politica. Non è sicurezza. È retorica circolare, propaganda che si autoalimenta e prende in giro i cittadini contando sul fatto che nessuno guardi i numeri". Lo scrive sui social il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli.

"E poi una domanda inevitabile: cosa c’entrano i giudici davanti a questo disastro? Qui non siamo davanti a un problema di giustizia, ma a un evidente cortocircuito logico. Quando mancano i risultati, si cerca un colpevole qualunque. Anche a costo di sembrare scollegati dalla realtà. E a quel punto, più che un costituzionalista, servirebbe davvero uno psichiatra bravo. I miracoli statistici con Fratelli d’Italia non avvengono nei porti. Avvengono nei comunicati stampa”.

