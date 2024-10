Roma, 30 ott. (Adnkronos) - “Assistiamo a un intollerabile clima intimidatorio nei confronti della magistratura italiana. I giudici di Bologna hanno agito nel pieno rispetto delle leggi italiane e della normativa europea. Le dichiarazioni della maggioranza sono molto preoccupanti e quelle del vicepremier Antonio Tajani tanto più sorprendenti perché provengono da un politico che è stato commissario europeo e presidente del Parlamento europeo". Così Piero De Luca, capogruppo Pd in Commissione Affari Europei della Camera.

"Come si può affermare che i giudici stiano agendo fuori dei limiti della legge o in modo politico, quando il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea è una procedura più che legittima e consolidata sin dalla istituzione delle prime comunità europee? È deludente che proprio Tajani, che si proclama europeista, continui a cedere alle pressioni e ai diktat anti-europeisti della Lega, sacrificando i valori e le procedure fondamentali su cui si basa l’Unione Europea stessa".