Roma, 12 nov (Adnkronos) - "Trovo vergognoso che Elon Musk si permetta di attaccare la magistratura che è intervenuta con un nuovo stop sul caso dei migranti deportati in Albania". Lo afferma la vide capo delegazione del Pd a Bruxelles Alessandra Moretti.

"È un attacco gravissimo nei confronti dell’indipendenza della magistratura, pilastro dello stato di diritto. I giudici non possono essere messi alla gogna da uno degli uomini più fidati del presidente Trump e che per di più ha in mano la comunicazione internazionale. A questo punto, si tratta anche di sicurezza e difesa del nostro Paese : mi auguro che qualcuno a destra batta un colpo", prosegue.

"Al di là della vicenda in sé , su cui deciderà la magistratura e la corte europea dirà l’ultima parola , io resto convinta che il caso Albania sia un teatrino di propaganda che costa 800 milioni di euro ai contribuenti italiani. Trovo sconcertante che la patente di chi è chiamato a giudicare il Protocollo Albania del governo Meloni la dia il proprietario di una delle più diffuse piattaforme di social network”, conclude Moretti.