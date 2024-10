Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Intensificare gli sforzi nel contrasto al traffico di esseri umani e, al contempo, rafforzare la cooperazione con le Nazioni d'origine e di transito nel quadro del Processo di Roma e del Trans-Mediterranean Migration Forum di Tripoli dello scorso luglio". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'incontro bilaterale a Tripoli con il primo ministro del Governo di Unità Nazionale libico, Abdulhameed Mohamed Dabaiba.

In conclusione d'incontro, informa Palazzo Chigi, "unanime è stata anche la volontà di collaborare con l'obiettivo di creare partenariati egualitari con le Nazioni africane nella cornice dei progetti concreti avviati dal Piano Mattei per l'Africa". Meloni a Tripoli, accompagnata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha partecipato al business forum italo-libico, il primo dopo oltre dieci anni.