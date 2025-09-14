

Roma, 14 set. (Adnkronos) - Dobbiamo "combattere l'immigrazione irregolare senza tregua". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio alla kermesse EuropaViva di Vox in corso a Madrid.

"Abbiamo dimostrato che si può fare con idee chiare e tenacia. In Italia abbiamo diminuito del 60 per cento i flussi di immigrati illegali, grazie ad accordi con i Paesi terzi, a norme più dure contro i trafficanti di esseri umani, all'aumento del numero dei rimpatri degli irregolari. E abbiamo portato questa linea in Europa dove finalmente comincia a farsi spazio e ad essere condivisa da molti governi, con buona pace della sinistra partitica e giudiziaria che continua a ostacolare la politica dei confini sicuri".

