

Napoli, 27 nov. (Adnkronos) - Chiediamoci "che cosa abbiamo perduto" con la morte di tanti migranti vittime delle tragedie in mare. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Napoli all'inaugurazione dell'Anno accademico della Pontificia università teologica dell'Italia meridionale.

Il Capo dello Stato ha preso spunto da un disegno, che conserva nel suo appartamento, che ricorda il ritrovamento di un bambino del Mali, vittima di un naufragio avvenuto dieci anni fa nel Canale di Sicilia, che aveva cucita nella giacca la pagella. "Questo ragazzino -ha sottolineato Mattarella- voleva dimostrare di essere bravo e di venire in Europa per studiare. Guardo spesso quella fotografia e ogni volta mi chiedo chi sarebbe diventato questo ragazzino e che cosa abbiamo perduto con la sua morte e con quella di tanti, tanti, tanti altri. Fa riflettere e credo che questo disegno sia più efficace di tante, tante altre considerazioni".

