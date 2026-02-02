

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - “Quel che denunciano le Ong è terrificante. Secondo i dati di Refugees in Libya ammonterebbero a più di mille i morti in mare in occasione del ciclone Harry. Uno scenario terribile di fronte al quale non si può restare in silenzio, essendo in presenza di una strage sconvolgente. Il Mediterraneo è diventata una enorme fossa comune, dove i troppi morti non hanno nemmeno un nome. Ciò che sta succedendo sotto i nostri occhi dovrebbe scuotere le coscienze, anche quella del nostro governo, che pensa solo a mostrare la faccia feroce e chiude gli occhi di fronte a vite spezzate di donne, uomini, bambine, bambini". Così in una nota Pierfrancesco Majorino, responsabile Politiche migratorie nella segreteria nazionale del Pd.

"L'onorevole Matteo Orfini ha depositato un'interrogazione molto puntuale che sollecita il governo a fare chiarezza su fatti di simile entità e gravità. Ci auguriamo che nessuno si sottragga di fronte alla ricerca di verità ".

