Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Dopo una settimana di violenza verbale da parte del governo e della maggioranza di destra contro la giudice Albano, rea di aver svolto il proprio lavoro nel caso dei migranti in Albania, arrivano le minacce di morte. Questo è il frutto del clima d’odio che si respira nel Paese quando qualcuno non fa ciò che è gradito alla maggioranza. Solidarietà alla giudice Albano”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“Peraltro, come confermato anche dall’Unione Camere Penali, la giudice Albano sta pagando il prezzo di una polemica scatenata da palazzo Chigi che non ha alcun fondamento tecnico, dato che, con il collegio di giudici, si è limitata ad applicare la normativa europea di riferimento sui migranti”, conclude Magi.