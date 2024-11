Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Dato che a Claudio Borghi non è riuscita l’operazione di far uscire l’Italia dall’euro, ora ha deciso di sperperare gli euro degli italiani chiedendo al Senato una delle indagini conoscitive più stupide che la Storia della Repubblica Italiana ricordi: scoprire se è vero che esiste il primato del diritto dell’Unione europea rispetto al diritto nazionale". Lo scrive sui social il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

"Alla fine a Palazzo Madama hanno deciso di derubricare questa indagine ad “approfondimento”, eppure basterebbe comprare un manuale di diritto per svelare l’arcano. Il problema vero è che questa maggioranza sta facendo uno sconsiderato tentativo di rovesciare il diritto pur di continuare a deportare persone in Albania e spingendo sempre più il nostro Paese verso una democratura di stampo orbaniano”.