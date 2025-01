Roma, 26 gen (Adnkronos) - Il vittimismo di Giorgia Meloni contro la Cpi sul caso Almasri è un tentativo maldestro di nascondere le responsabilità del governo italiano sulla scarcerazione del macellaio libico. Noi ribadiamo la nostra richiesta che a venire in aula a riferire davanti al Parlamento e agli italiani su questa vicenda debba essere la presidente del Consiglio in prima persona”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

"L’intento di Meloni è però chiaro: non vuole ammettere che si è trattato di una contropartita per non compromettere lo scellerato accordo Italia-Libia. Chiediamo l’istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione di quegli accordi. L’Italia fornisce mezzi, risorse, addestramento e assistenza agli apparati libici che però lo stesso governo definisce pericolosi e criminali: il cortocircuito è totale, Meloni deve chiarire. La aspettiamo in aula”, conclude Magi.