

Roma, 19 feb (Adnkronos) - "La Spagna, cioè il Paese che sta crescendo di più in Europa a livello economico, ha appena adottato un provvedimento di regolarizzazione per mezzo milione di cittadini stranieri. Forse il governo Meloni dovrebbe imparare qualcosa: si tratta di politiche rigorose che fanno bene all'economia e anche alla sicurezza". Lo dice Riccardo Magi.

"In Italia, invece, secondo i dati della campagna Ero Straniero resi pubblici proprio oggi, la situazione è deprimente: solo poco più del 7% di chi dovrebbe entrare per motivi di lavoro nel nostro Paese riesce effettivamente a ottenere un permesso di soggiorno e un contratto di lavoro. Significa che c'è un sistema bloccato e che neanche tutti quelli che il governo vorrebbe far arrivare, perché servono al sistema produttivo italiano, riescono effettivamente a iniziare a vivere nel nostro paese e a lavorare”, prosegue il segretario di +Europa.

"E’ un disastro totale e certifica il fallimento del sistema italiano basato sulla legge Bossi Fini e sul decreto flussi, un sistema troppo rigido che non consente l'incontro tra domanda e di lavoro, un sistema che non aiuta l'economia, non aiuta la crescita, non aiuta la sicurezza e non aiuta l'inclusione delle persone. Guardando alla Spagna c'è però un modo per governare fenomeni complessi: basta - conclude Magi - fare meno propaganda e approvare norme che funzionino. Meloni impari la lezione”.

