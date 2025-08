Roma, 3 ago. (Adnkronos) - “Da giacobini è pensare che ci sia un potere politico superiore alla legge e non c'è niente di anomalo nel fatto che la Corte di Giustizia europea sia l'organo che accerta la conformità delle norme nazionali alle direttive e ai regolamenti europei e dà la giusta interpretazione di questi: da Tajani, un ex presidente del Parlamento europeo, ci saremmo aspettati maggiore attenzione nel non scivolare nel sovranismo antieuropeo più becero. Ma è noto che gli alleati di governo di Tajani vorrebbero sancire in Costituzione il primato del diritto nazionale su quello europeo e si sa che a forza di andare con lo zoppo…”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“Colpisce il fatto che prima erano le toghe rosse, ora le toghe blu della bandiera europea: pur di provare a far passare l’illegale, sadico e inutilmente costoso progetto dei centri per migranti in Albania, Meloni, Tajani e Salvini lanciano un’indegna offensiva contro la giustizia europea che ha bloccato la lista dei Paesi sicuri. Stanno forse preparando l’uscita dall’Italia dal sistema di giustizia europea o è il solito vittimismo d’accattonaggio contro chi si oppone con le armi del diritto alle loro folli e disumani scelte? Il governo metta fine a questo spot elettorale, fatto di cattedrali nel deserto per coltivare l’idea di una Guantanamo italiana che però è chiaramente fallita, con poche persone trasferite e un immane sperpero di soldi pubblici”, conclude Magi.