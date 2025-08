Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "La sentenza della Corte di Giustizia Europea mette i giudici al centro di una materia sensibile come quella dell’immigrazione clandestina. Una posizione che spetta invece alla politica, cioè ai Parlamenti e ai governi eletti democraticamente. Questo accade in un momento in cui la soluzione trovata dal governo italiano viene esaminata da altri esecutivi europei, che la citano ad esempio per la sua efficacia contro l’immigrazione illegale e i trafficanti di uomini”. Così Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati.