

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - “Con questo decreto ci apprestiamo ad aprire le porte del Paese a quegli immigrati che vengono qui con la voglia di lavorare, di contribuire a una comunità, a essere risorse per la società, non per chi ha lucrato sull’accoglienza dei migranti. Noi vogliamo impedire che si ripetano ingressi massicci di persone all'interno del nostro Paese, a partire dal sistema dei ricongiungimenti che poi pesano sul nostro welfare e sul nostro Stato sociale a discapito degli altri italiani che ne hanno bisogno". Così il deputato della Lega Igor Iezzi intervenendo in Aula.

"Chiediamo di aumentare al doppio il limite reddituale per i ricongiungimenti attualmente fissato a 7mila euro. Vogliamo intervenire sui permessi, con una durata annuale e non più biennale, perché non è pensabile che non ci sia controllo sulle persone che entrano nel nostro Paese. I rinnovi devono sottostare ad alcuni controlli ben precisi, sia fiscali che contributivi. Il lavoro fatto in questo decreto ci rende soddisfatti: andiamo avanti con convinzione su immigrazione, sicurezza, tutela dei cittadini e del sistema del welfare sociale, perché su questo tema non faremo un passo indietro”, conclude.

