

Atene, 19 ott. (Adnkronos) - Sono dodici i migranti, tra cui un neonato, che hanno perso la vita in due diversi incidenti al largo delle isole greche di Lesbo e Samo, nel Mar Egeo, secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera. Oltre a un primo incidente, avvenuto al largo delle coste dell'isola di Lesbo (Egeo nord-orientale) e costato la vita a sei persone, un secondo si è verificato all'alba, a 3,7 miglia nautiche dalle coste di Samo, nell'Egeo orientale: "L'imbarcazione dei migranti è affondata e sei persone sono state recuperate senza vita, mentre 14 persone sono sopravvissute", ha precisato una funzionaria della Guardia Costiera.

