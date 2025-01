Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Dicevano di voler combattere gli scafisti. Di volerli cercare 'lungo tutto il globo terracqueo'. E invece non solo succede che un trafficante di esseri umani, criminale di guerra, assassino, torturatore e stupratore, ricercato dalla Corte Penale Internazionale, possa ciondolare tranquillamente in Italia e andare a vedersi una partita di calcio". Lo scrive sui social Marco Furfaro del Pd.

"Non solo succede che una volta arrestato venga scarcerato in fretta e furia. Non solo succede che venga rimandato in Libia libero di ricominciare a torturare, stuprare e sfruttare la tratta di esseri umani. No. Siccome non bastava, hanno pure fatto pagare il volo per la Libia ai contribuenti italiani. Siamo di fronte a un fatto inaudito, a una violazione degli obblighi internazionali dell’Italia, alla complicità con un criminale della peggior specie".

"Perché la verità viene sempre a galla: alla destra non interessa nulla la lotta ai trafficanti di esseri umani. Alla destra non interessa nulla consegnarli alla giustizia. Il loro unico interesse è lucrare sulla pelle di persone disperate per un decimale in più nei sondaggi, anche a costo di essere complici di coloro che dicono di voler combattere. Il ministro Nordio venga immediatamente in Aula insieme alla Presidente Meloni a spiegare questa pagina di vergogna di fronte agli occhi del mondo".