Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Sappiamo che per l'Albania avete stanziato 800 milioni, quasi quanto stanziate per la sanità per tutto il 2025. Ma io le ho chiesto un'altra cosa: quanto vi è costato quello scherzetto, l'utilizzo della nave Libra? Ma lei non ha dato una risposta". Così Nicola Fratoianni rispondendo al ministro Luca Ciriani al questione time.